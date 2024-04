L'incendio alla Marchesa a Floridia, il sindaco attiva l'Arpa ed il Coc

I vigili del fuoco di Siracusa questa mattina sono tornati in via Spagna a Floridia per spegnere alcuni focolai, provocati dalla presenza di amianto. E' stata una serata d'inferno quella di ieri sera provocata dal rogo che ha distrutto tre locali vecchi in contrada Marchesa. I pompieri hanno avuto ragione del fuoco soltanto qualche minuto dopo la mezzanotte. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha chiesto l'intervento dei tecnici dell'Arpa per controllare la qualità dell'aria e del Coc, Centrale operativa comunale di Protezione civile. Le fiamme oltre a distruggere i tre box di via Spagna, hanno avvolto tutto il materiale edile ed idraulico che era stipato nei locali e soprattutto i tetti della struttura realizzati con pannelli di Eternit. "Nelle prossime ore - ha detto il primo cittadino -capiremo se l'incendio alla Marchese ha provocato danni all'ambiente. Ho attivato tutte le procedure di emergenza che si fanno in casi del genere". E' stato un brutto momento anche per i condomini che vivono nel palazzo a quattro piani di via Spagna, sopra un punto vendita della Coop. Non è stata disposta nessuna evacuazione - ha proseguito Carianni - Abbiamo raccomandato ai residenti di tenere le tapparelle chiuse per evitare l'entrato di fumo e di polveri". Sul posto in serata anche l'assessore all'Ambiente, Ettore Sgroi, rimasto sul posto fino a quando l'incendio è stato circoscritto. Intanto R.R., la donna colpita da un malore durante l'incendio, è stata dimessa dall'ospedale di Siracusa. Le sue condizioni di salute sono buone.

Inferno di fuoco a Floridia, distrutti 3 garage: una donna colta da malore