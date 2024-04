Siracusa, un poliziotto avolese Commissario provinciale di Fratelli d'Italia

Pochi giorni dopo le dimissioni del presidente provinciale Giuseppe Napoli, che ha lasciato il ruolo assegnatogli dall’ultimo congresso “per esigenze familiari e impegni professionali”, arriva da Roma la nomina del commissario provinciale nella persona di Salvatore Coletta, avolese, dirigente provinciale del partito, dirigente sindacale della polizia di Stato e presidente del Consiglio comunale di Avola. La nomina, a firma del presidente nazionale, Giorgia Meloni, è stata formalizzata nella tarda serata di ieri. Soddisfazione viene espressa dai parlamentari di Fratelli d’Italia Luca Cannata e Carlo Auteri per la rapida e condivisa soluzione: “andiamo avanti nel segno del fare, del merito e dei nostri valori - dicono i due deputati -. Salvo farà bene e sarà all’altezza dell’incarico, essendo già stato in questi anni responsabile elettorale del partito per la provincia. Una nomina arrivata in tempi rapidi in attesa di un successivo congresso”.