Pistole, fucili e cartucce in casa: arrestato a Catania

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 23 anni, per detenzione illegale di armi comuni da sparo, ricettazione e illecita detenzione di munizionamento di vario calibro.

Il giovane quando sono arrivati i poliziortti ha buttato in giardino un borsone con un revolver cal. 357 magnum con 6 proiettili, un revolver cal. 38 special, un fucile cal. 12 ed un fucile sovrapposto cal. 12. In casa sono state sequestrate 158 cartucce di vario calibro. L'indagato è in carcere.