Bruciano un albero e rifiuti nell'area artigianale di Floridia

Un. incendio è scoppiato questa sera poco do le 19 nell'area artigianale di Floridia. Il fuoco ha divorato vegetazione e cumuli di rifiuti che si trovavano nella zona. L'area interessaytan al fuoco si trova vicino il Centro commerciale Ruan ed adiacente ad una fabbrica di autodemolizione. Scattato l'allarme, in contrada Vignarelli sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa. I pompieri hanno spento il fuoco e non hanno escluso che le fiamme sono state appiccate con dolo. Il fuoco ha divorato un albero e cumuli di rifiuti abbandonati. Indagini in corso per risalire ai piromani.