Paura nella notte appena trascorsa a Randazzo per un incidente che ha visto quattro feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Randazzo per la gestione della viabilità e per l'esecuzione dei rilievi. Tre di essi sarebbero piuttosto gravi e sarebbero stati condotti all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, mentre l'altro meno grave sarebbe stato portato in quello di Bronte.