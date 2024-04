Case Iacp a rischio a Pozzallo, Abbate (DC): relazioni tecniche da riesaminare?

“Il presidente della Regione, Renato Schifani, mi ha confermato di essere a stretto contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per valutare la situazione ed intervenire a supporto del Comune di Pozzallo per alleviare il disagio delle 48 famiglie interessate dall'ordinanza di sgombero emanata dal sindaco per il rischio crollo delle case popolari. Il Governatore mi ha garantito che nel più breve tempo possibile attiverà un aiuto economico a fronte delle spese di affitto e di trasloco che gli inquilini sfollati dovranno eventualmente sostenere”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, della DC, in merito alla vicenda relativa a tre palazzine dell'Iacp situate nel Comune di Pozzallo, oggetto di un'ordinanza urgente di sgombero. “Sono stato informato dal Direttore Cocina che ha sentito il Sindaco per confermare la propria disponibilità ed ottenere informazioni più dettagliate sulla documentazione a supporto dell’ordinanza. Da una prima lettura delle relazioni tecniche trasmesse dallo IACP non emergerebbero elementi tali da dichiarare i locali inagibili e quindi giustificare uno spostamento forzato dei residenti in altra sistemazione”.

Sulla vicenda interviene anche il parlamentare regionale del PD, Nello Dipasquale. "A Pozzallo 48 famiglie con disabili e bambini sono state sfollate con urgenza da tre immobili a rischio crollo sotto la gestione dell'Istituto autonomo case popolari e la Regione, al cui controllo l'Iacp è sottoposto, non ha mosso un dito per fare fronte all'emergenza, serve un intervento immediato della Protezione civile". Dipasquale nelle scorse ore ha inviato un sollecito urgente al presidente della Regione Renato Schifani. "Se il governo procrastinerà ulteriormente - dice Dipasquale - sono pronto ad occupare Sala d'Ercole alla ripresa dei lavori dell'Ars".