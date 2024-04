Liberato suolo pubblico a Siracusa, rimossi un chiosco-edicola ed un dehor

Come annunciato mercoledì scorso, sono state rimosse stamattina a Siracusa le strutture di due attività commerciali ormai chiuse che occupavano porzioni di suolo pubblico. Si trattava di un chiosco-edicola situato all’angolo tra corso Gelone e via Bacchilide e del dehor di un bar tra viale Montedoro e via Rizza.

​Gli interventi sono stati eseguiti da una ditta incaricata dal settore Attività produttive del Comune e sono stati curati dal responsabile del Suap, Giuseppe Vinci. I lavori, alla presenza delle pattuglie della Polizia municipale, sono stati effettuati in danno dei proprietari che dovranno far fronte alle spese. Sul posto anche l’assessore Giuseppe Gibilisco.