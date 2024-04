Violenza e botte all'ex fidanzata, a Vittoria scatta il braccialetto per stalking

- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata e braccialetto elettronico per un uomo che secondo gli agenti del commissariato di Vittoria ha maltrattato la ex fidanzata. La vittima aveva presentato denuncia-querela per i gravi soprusi, sopraffazioni e sofferenze subite, per le aggressioni fisiche e psicologiche dell'indagato. I reati contestati sono quelli di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, atti persecutori e incendio doloso. All'indagato, secondo quanto disposto dal gip di Ragusa e' stato imposto il divieto avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla donna