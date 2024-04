Nicita (Pd) contro il Ponte: "E' una presa in giro, progetto inesistente"

"Il Ponte immaginario è una presa in giro contro i siciliani e contro l'Europa. Non si tratta solo di un'opera pericolosa ma, così come è stata progettata, anche irrealizzabile: utile solo alla propaganda elettorale della Lega.

Salvini lo sa bene, ma è disposto a chiudere entrambi gli occhi e a sottrarre risorse fondamentali al Sud Italia e, in particolare, alla Regione Sicilia, pur di non rinunciare alla costosissima bandierina elettorale, forse l'unica che gli è rimasta". Lo ha dichiarato Antonio Nicita, candidato Pd alle elezioni europee nella circoscrizione Isole. "Un progetto del genere dovrebbe essere pensato per durare decenni, invece il Ponte voluto a tutti i costi dal leader leghista non prende in considerazione navi già in commercio, il cui passaggio rischia di essere negato, limitato o poco sicuro. E questa è solo una delle 200 criticità rilevate e mai risolte - ha proseguito il senatore Pd -. A nulla sono serviti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati in Senato dal Partito democratico. Lo abbiamo fatto per attirare l'attenzione della maggioranza su ostacoli di realizzazione sempre più difficili da ignorare. Per esempio quelli legati alle reali opportunità di navigazione e di gestione del traffico marittimo nello Stretto. Vogliamo sollecitare la destra a una maggiore responsabilità. Basta proclami e semplificazioni: i continui rinvii e bocciature non solo allontanano la risoluzione delle criticità ma confermano la precisa volontà della Lega di prendere in giro cittadine e cittadini con un progetto inesistente", ha concluso.