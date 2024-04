Modica, all'Aurora la "prima" del film su Raffaele Poidomani "Quanto scritto rimane"

"Quanto scritto rimane” è il titolo del film dedicato a Raffaele Poidomani del regista Ivano Guido. La presentazione si terrà lunedì 29 al Cinema Aurora di Modica Alta, alle 20.

Alla "prima" ci sarà il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che, in una nota, sottolinea “un grande momento nel ricordo di un grandissimo Modicano: Raffaele Poidomani. Nessuna celebrazione sarà mai troppo per sancire la memoria di una mente sopraffina, di un’intelligenza unica, di un talento della parola come Raffaele Poidomani”. Il cast del film è formato da attori delle compagnie teatrali locali. I costumi sono di Antonella Palazzolo, scenografia di Mimmo Spadaro, riprese video di Gianluca Tela e Nicolò Pisani.

Previsti interventi di Grazia Dormiente, Francesca Romana Casali, Nunzio Zago, Antonio Sichera, Andrea Battistini e Giancarlo Poidomani. L'ingresso è libero.