Il Catania al Massimino si gioca un'intera stagione: è costretto a battere il Benvento per evitare uno tsunami

In serie C ultimi 90' minuti della stagione regolare che non per tutti significa inizio vacanze perchè con i play-off e come se cominciasse un nuovo mini torneo e con i play-out si può rimediare a una stagione negativa.

Nel girone C si gioca sabato alle ore 18.30. La Juve Stabia si congederà con la gara casalinga contro il Picerno (sesto) per poi concentrarsi nell'affascinante sfida della Suercoppa contro Mantova e Cesena, vincitrici degli altri due raggruppamenti.

L'Avellino e il Benevento che hanno entrambe 66 punti si giocano il secondo posto: gli irpini, protagonisti comunque di un buon finale nonostante la sconfitta di Taranto, affronteranno al Partenio il Crotone che nonostante l'ultima vittoria sul Monopoli resta una delle più grandi delusioni di questa stagione. Per il Benevento di Gaetano Auteri sarà un po' più complicato l'impegno al Massimino contro un Catania che si gioca veramente tutto, non solo la salvezza, ma anche una posizione d'onore nella griglia play-off ottenuta grazie alla vittoria della Coppa Italia e che gli etnei perderebbero in caso di play-out.

Casertana e Taranto si giocano il quinto posto nell'ultimo turno, visto che sono appaiate a quota 62 (il ricorso dei pugliesi al Coni contro il -4 potrebbe anche far slittare i play-off): i campani chiuderanno nel derby contro il Sorrento, mentre la squadra dell'ottimo Eziolino Capuano sarà ospite del Latina, che è nono e deva ancora giocarsi le proprie carte per il pass. Onore al Brindisi che nonostante la retrocessione nelle ultime 4 partire ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio e chiuderà contro la Turris che invece si gioca la salvezza. Obiettivo che per il Potenza passerà dall'ultima sfida al Viviani contro la diretta concorrente Virtus Francavilla.