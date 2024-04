L'incendio in via Spagna a Floridia, macerie sull'asfalto da rimuovere

Sono state più di 48 ore di disagi per i condomini del palazzo di via Spagna, nel quartiere della Marchesa a Flordia. Le fiamme che mercoledì hanno distrutto i tetti in Eternit e tutto il materiale che c'era all'interno, hanno fatto prendere le dovute precauzioni agli abitanti del palazzo a 4 piani. Fino al pomeriggio di oggi le abitazioni sono state alimentate da un gruppo elettrogeno, con gli operai dell'Enel che stavano ripristinando la rete elettrica, dopo che i fili sono andati in cenere. Anche le tapparelle degli appartamenti sono rimaste abbassate per evitare la fuligine spinta verso l'alto dal vento. Questa mattina sul posto c'è stato un sopralluogo dell'Ufficio tecnico di Floridia che dovrà stabilire modi e tempi per rimuovere il materiale anche pericoloso che si trova sull'asfalto. Così come sono attesi dall'Arpa irisultati dell'aria che sono stati rilevati nell'immediatezza dell'incendio. Il fuoco sarebbe partito dal primo garage, forse per un corto circuito, dove era stipata merce tipicamente infiammabile. Il fuoco si è subito esteso negli altri locali. Oggi i tre box sono completamente scoperchiati. Sono rimasti intatti i muri perimetrali. "Nella disgrazia - dice una condomina - poteva finire peggio. Fortunatamente non ci sono stati nè morti, nè feriti".