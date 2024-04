Israele-Gaza, Egitto propone la liberazione di 33 ostaggi: "Gli unici rimasti in vita"

L'Egitto ha messo sul tavolo dei colloqui con Israele una proposta per il rilascio di 33 ostaggi, detenuti a Gaza, donne, malati e anziani, che si ritiene siano gli unici rimasti in vita dei 133 che erano ancora nelle mani di Hamas. Lo scrive il Jerusalem Post, che cita una fonte israeliana al corrente dell'incontro di oggi tra una delegazione egiziana e una di Tel Aviv, secondo cui "al momento non ci sono colloqui sugli ostaggi tra Israele e Hamas, né c'è una nuova offerta israeliana al riguardo".

"Quello che c'è - ha continuato - è un tentativo dell'Egitto di riavviare colloqui con una proposta egiziana che prevede il rilascio di 33 ostaggi, donne, anziani e malati". Secondo l'intelligence israeliana, i 33 sarebbero gli ostaggi rimasti ancora in vita a Gaza.

Il Cairo sta lavorando per garantire un accordo che impedisca l'operazione israeliana, annunciata per smantellare la rimanente roccaforte di Hamas a Rafah, nel sud della Striscia. Secondo quanto riferito ieri dai media ebraici, il gabinetto di guerra israeliano ha autorizzato la squadra negoziale del Paese ad avere un approccio più flessibile nei negoziati.

Salgono intanto ad almeno 34.356 i palestinesi uccisi e 77.368 feriti negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Lo riferisce il ministero della Sanità della Striscia, aggiungendo che 51 persone sono state uccise e 75 ferite nelle ultime 24 ore.