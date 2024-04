Un dipendente dell'ospedale di Cosenza e' stato trovato senza vita in un corridoio dell'ospedale. L'uomo, di 53 anni, lavorava nel reparto di Chirurgia vascolare dell'Annunziata. Immediati i soccorsi. La famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri per cercare di fare chiarezza sulle cause del decesso e ha chiesto che venga disposta l'autopsia. Del caso si sta occupando la Procura di Cosenza.