Europee, la Lega candida Vannacci ma i big sono contrari

Vannacci spacca la Lega. Salvini teme il sorpasso di Fi e impone il nome del generale, ma i big del Carroccio sono contrari. 'Io voto i tre nomi del Friuli Venezia Giulia', dice il governatore Fedriga. Crosetto: 'Bene per l'Esercito...'. Al via a Pescara la 3 giorni di FdI. Domenica la premier Meloni potrebbe annunciare la candidatura alle Europee. La presentazione delle liste entro il primo maggio. Si accende in commissione Affari Costituzionali alla Camera lo scontro sull'Autonomia dopo il voto che aveva approvato un emendamento del M5s il cui esito non è stato proclamato perché ritenuto 'non chiaro'. Ostruzionismo delle opposizioni, alle 21 riunione dei capigruppo. 'Fdi e Fi sotto schiaffo della Lega. Impongono la dittatura della maggioranza', dice la segretaria del Pd Schlein.