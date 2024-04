Binken in Isreale per gli ostaggi e l'operazione a Rafah

Il segretario di Stato americano Blinken torna martedì in Israele per discutere dell'operazione dell'esercito a Rafah e dei negoziati sulla tregua e la liberazione degli ostaggi. Per il Jerusalem Post, l'Egitto propone il rilascio di '33 ostaggi ,tra donne, anziani e malati'. Per l'intelligence dello Stato ebraico sarebbero gli unici ancora vivi sui 133 trattenuti da Hamas e da altri gruppi terroristici palestinesi nella Striscia.

Israele avverte: 'Intesa in tempi brevi o entriamo a Rafah'.Intanto, non si ferma la protesta nei campus americani: slittal'ultimatum per sgomberare la Columbia e l'ateneo di Los Angelescancella la cerimonia dei diplomi. A Parigi occupata SciencesPon