Pallamano, in serie B lo Scicli Social Club gioca ad Alcamo

Il campionato di serie B Drago di pallamano maschile è giunto alla terz’ultima giornata di ritorno e l’Handball Scicli Social Club domenica pomeriggio è impegnato in una lunga trasferta sul campo della capolista Alcamo. Turno difficile per il team gialloverde . La classifica parla chiaro trattandosi di una compagine di tutto rispetto, avendo ottenuto 17 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta e guardando i numeri si nota come sia il miglior attacco e nel contempo la miglior difesa del campionato. Un ruolino che la squadra di Benedetto Randes vorrà continuare a mantenere. Da parte dei gialloverdi servirà una difesa ben diversa da quella vista nelle ultime uscite e una fase offensiva più incisiva, con meno errori. La gara si gioca al Pala Verga di Alcamo, con fischio d’inizio alle 18. La direzione della gara è stata affidata al duo Scavone/Trapani.