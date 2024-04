Vittoria, la Giunta Municipale approva il Piano integrato di attività e organizzazione

Con delibera della Giunta comunale di Vittoria è stato approvato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione). Si tratta di un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche amministrazioni, che è stato introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. In pratica, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113.

Si stabilisce che le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) debbano riunire in quest’unico atto tutta la programmazione finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. Il PIAO ha la durata di tre anni, ma viene aggiornato di anno in anno.