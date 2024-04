Cavallo irrompe durante una corsa ciclistica, tragedia sfiorata a Solarino

I Carabinieri della Stazione di Solarino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa tre uomini, rispettivamente di 28, 41 e 69 anni.

Durante le fasi finali di una gara ciclistica che si è tenuta nel comune di Solarino, tra lo stupore dei tanti ciclisti in gara e del folto pubblico presente, il cavallo “Zorro” condotto da un 28enne del luogo, è improvvisamente apparso da una delle vie laterali occupando il percorso di gara.

Il cavallo era “scortato” da un motociclo con a bordo due uomini di 41 e 69 anni, quest’ultimo proprietario del cavallo,

Il fantino, lanciato al galoppo il cavallo verso l’arrivo, per circa 500 metri, ha dovuto faticare non poco nel cercare di distanziarsi dai ciclisti in gara che nel frattempo giungevano in volata mettendo così a rischio l’incolumità degli atleti.

Tagliato il traguardo, posto in Piazza Plebiscito, i tre uomini si sono allontanati e, pensando di averla fatta franca, si sono recati presso le rispettive abitazioni.

I Carabinieri di Solarino li hanno identificati e raggiunti in casa, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria aretusea.

Il “siparietto” offerto dai 3 uomini, non è stato affatto gradito né dagli spettatori, che li hanno fischiati sonoramente, né dagli utenti dei social, dove sono reperibili più video dell’irruzione del cavallo al percorso di gara, tutti accompagnati da commenti tutt’altro che lusinghieri.