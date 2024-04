A Marina di Ragusa domenica 28 "Lions Day": solidarietà senza confini

Domenica 28 aprile dalle 9,30 alle 13,00 sulla terrazza del porto turistico di Marina di Ragusa si terrà il “Lions Day” con lo slogan “solidarietà senza confini”. Numerose le attività in programma. Per la prevenzione sanitaria sono previsti screening gratuiti del diabete, ecografie della carotide per la prevenzione delle malattie cerebrovascolari ed incontri di prevenzione di patologie ginecologiche. Sarà presente l’unità di strada dell’azienda sanitaria per la prevenzione dell’alcolismo e delle tossicodipendenze. E’ prevista l’animazione per bambini con la donazione di palloncini ed attività dei club cuccioli di Scicli . Si terrà anche la premiazione dei vincitori per la provincia di Ragusa del “poster per la pace”. Sarà effettuata la raccolta di occhiali usati , smartphone e tablet usati . Saranno presentati anche i service dei Lions come gli scambi giovanili, le attività in Burkina Faso, e di tutela dell’ambiente. Il “Lions Day” è organizzato dai Lions Club dell’ottava circoscrizione di Ragusa che unisce i Lions club Ragusa Host, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli, Ragusa Monti Iblei, Ragusa Valli Barocche.