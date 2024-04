A Santa Maria di Licodia (Catania) un 18enne agli arresti domiciliari perricettazione ed estorsione utilizzava per la sua abitazione l'acqua della conduttura pubblica per un danno alle casse comunali ancora da quantificare. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato di acqua e l'autorità giudiziaria ha disposto l'aggravamento della misura cautelare ed il suo trasferimento nel carcere catanese di Piazza Lanza.