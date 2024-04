Evade dai domiciliari, denunciato a Siracusa

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio effettuato a Siracusa, agenti delle Volanti, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un capillare sevizio che ha consentito di effettuare in tutta la città numerosi posti di controllo che hanno permesso l’identificazione di 345 persone e la verifica di 125 mezzi.

Inoltre, sono stati controllati 34 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e uno di questi (un siracusano di 45 anni), non trovato in casa, è stato denunciato per il reato di evasione.