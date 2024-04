Focolai accesi a Floridia alla Marchesa e nuvola di fumo

Ancora focolai attivi in contrada Marchesa a Floridia, dove mercoledì pomeriggio è scoppiato un incendio che ha totalmente divorato tre garage adibiti a magazzino. Stamane le fiamme sono ricomparse tra le macerie accatastate in strada in via Spagna. Una colonna di fumo di è alzata in tutto il rione, provocando anche proteste da parte dei residenti non soltanto dell'edificio su quattro piani di via Spagna ma anche dell'intero rione della Marchese. Altro intervento dei vigili del fuoco che hanno avuto ragione dell'ultimo focolaio. Poi una nube di fumo che si è alzata sul cielo di Floridia.