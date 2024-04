Torna la festa dei Quartieri a Floridia, stasera al Santuzzo

Anche in questo ultimo week end di aprile tornano a Floridia le Feste dei quartieri, nell'ambito dell'Ascensione 2024. Stasera riflettori puntati sul quartiere Santuzzo. Si comincerà con la gastronomia che dalle 20 aprirà il suo stand con i 'cavateddi co sugu a santuzzara', ed ancora zippole, zucchero filato per i più piccoli. Prima della discoteca sotto le stella, sul palco di piazza Colonna si esibirà il trio musicale 'Intersound'. Nuovo sud trasmetterà l'evento in diretta streaming sulla pagina Facebook a partire dalle 21.

Domani la Festa si sposterà a 'Chianu I masciu Vartulu, in piazza Faraci. Per gli amanti della buona cucina sono previsti panini con salsiccia, crastuna e zippole calde.