Ispica, celebrazione del 25 Aprile nel ricordo del sacrificio dei partigiani

Il 25 Aprile ad Ispica ha visto un nutrito corteo partire da Palazzo Bruno di Belmonte per arrivare fino in Piazza dell'Unità d'Italia, dove, nei pressi del Monumento ai Caduti e della Statua dedicata alla Resistenza, semplici cittadini, istituzioni, forze dell'ordine e la banda musicale si sono riuniti per onorare il sacrificio dei partigiani e rinnovare l'impegno verso i valori dell'antifascismo. Il sindaco Innocenzo Leontini ha sottolineato l'importanza di questa giornata e la necessità di mantenere viva la memoria della Resistenza.

I festeggiamenti sono poi proseguiti in Piazza Antonio Brancati con il pranzo sociale e il concerto dei Gusta Cuba, tribute band dei Buena Vista Social Club.