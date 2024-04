Quattro persone ferite: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi alla periferia di Vittoria nella tarda mattinata. Per cause da accertare si sono scontrate due auto. Gli occupanti hanno riportato ferite e traumi e sono stati ricoverati all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Le loro condizioni non destano preoccupazione, Sul posto, ambulanze del 118, Polizia municipale e Polizia di Stato.

(Foto Franco Assenza)