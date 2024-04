Uiltucs, morto il segretario di Enna, Caltanissetta e Agrigento

"Un uomo appassionato, speciale, leale, sempre professionale, attaccato al suo lavoro e alla struttura come pochi. La Sicilia perde oggi un grande sindacalista, siamo profondamente addolorati". Lo scrive in una nota la segretaria generale della Uiltucs Sicilia, Ida Saja, commentando la scomparsa a 59 anni di Michelangelo Mazzola, segretario generale della Uiltucs di Enna, Caltanissetta e Agrigento. "Oggi per la nostra segreteria e per tutte le lavoratrici e i lavoratori che lo hanno conosciuto è un giorno di grande dolore - dice Saja - perdiamo un amico e compagno di mille battaglie. Ci stringiamo con un forte abbraccio alla moglie Anna e ai figli Giulia e Giuseppe ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze". "Con Michelangelo abbiamo condiviso grandi lotte sindacali - aggiunge -. Con lui al nostro fianco sapevamo di poter contare sempre su una persona forte, leale e determinata, sempre pronta a schierarsi in difesa dei più deboli. Anche negli ultimi giorni, nonostante le gravi condizioni di salute, continuava a pensare al lavoro, alla struttura e ai suoi lavoratori. Lascia un grande vuoto intorno a noi. Michelangelo, porteremo avanti le nostre battaglie anche in tuo nome".