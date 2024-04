Sgombero delle palazzine Iacp a Pozzallo, il Consiglio sposa la linea del sindaco

“Sosteniamo con forza la proposta del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che oggi è stata votata all’unanimità nella seduta del Consiglio comunale aperto, affinché il direttore regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, convochi con la massima urgenza un tavolo tecnico che potrebbe, di fatto, scongiurare o quanto meno posticipare l’ordinanza di sgombero delle tre palazzine di piazzale Italia”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo dopo la seduta del civico consesso straordinario, nella quale ha chiesto specifiche informazioni sulla data degli ultimi carotaggi effettuati, tutta la documentazione amministrativa dei provvedimenti prodotti da quella data in poi, tra cui gli atti di compravendita, certificati di agibilità e ogni altra informazione utile per verificare la regolarità dei lavori. In seno al Consiglio comunale straordinario di stamattina, la deputata Campo, che ha presentato una apposita interpellanza parlamentare con richiesta di accesso agli atti, ha avuto modo di rilasciare nuove dichiarazioni e di potersi confrontare direttamente coi residenti. “Nelle more della convocazione di questo importante tavolo tecnico è importante fugare eventuali dubbi, che persistono sulla vicenda, e questo si evince da diverse dichiarazioni contrastanti che abbiamo percepito in questi giorni e settimane, relative ai carotaggi, che sono molto vecchi, e che hanno portato a questa ordinanza. Gli stessi devono essere rifatti con la massima urgenza per essere certi che non venga fatta la cosa sbagliata. Nell’interesse di queste famiglie di cui nessuno può permettersi di sottovalutare lo stato d’animo, e con cui mi trovo in uno stato di profonda empatia”.