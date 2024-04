Biglietto d'ingresso a chiese della Diocesi di Noto: aumenta la voglia di ticket

Aumentano, nella Diocesi di Noto, le chiese “candidate” al biglietto d’ingresso per i visitatori. Ad aprire la strada alla innovazione è stata la Cattedrale di Noto in ossequio a quanto caldeggiato e, successivamente, stabilito dal vescovo, monsignor Salvatore Rumeo. A seguire le orme netine sono state le chiese di Modica: San Pietro, San Giorgio, Santa Maria di Betlem, San Giovanni. I biglietti di ingresso, per quanto riguarda Modica, non sono ancora in vigore: ci sarebbero, in alcuni casi, delle perplessità ma, in particolare, si starebbero studiando le modalità per applicare il ticket. Si parla, in particolare, di percorsi dedicati ai visitatori paganti ma, anche, di un biglietto cumulativo di 5 euro con la possibilità di visitare quattro chiese.

Ma la voglia di ticket non si ferma. Anche Scicli avrebbe deciso di introdurre il biglietto nelle chiese di San Bartolomeo, di San Giovanni e alla Matrice.

La biglietteria sarebbe, inoltre, pronta ad aprire ad Ispica, a Santa Maria Maggiore e all’Annunziata.

