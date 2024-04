Il Catania spezza la paura e batte il Benevento ( 1 - 0) : rossazzurri ai play off

Il Catania, spezza la paura, batte il Benevento con il minimo sforza e vola verso i play off. E' stata una gara combattutissima con gli ospiti che hanno ribattuto colpo sul colpo, pericolosi in alcune circostanze. Il gol partita lo sigla Pietro Cianci nelle battute finali del primo tempo. Esplode la gioa dei ventimila del Massimino. L'incubo dei play out è finito e adesso i rossazzurri potranno giocare per tentare il passaggio nella serie cadetta. Al vecchio cibali compare uno striscione al momento del giro di campo con uno striscione in Curva Nord in cui si faceva riferimento al mancato impegno del gruppo durante l'arco del campionato.

Sconfitta invece per il Messina a Monopoli per 2 a 1. Peloritani matematicamente salvi, mentre i pgliesi andranno ai play out.