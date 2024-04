Alla guida sotto l'effetto di droghe, quattro segnalati nel Ragusano

Operazione 'Alto impatto' portato a termine in provincia di Ragusa. Sono stati infatti controllati 2117 persone 1057 autoveicoli e 232 soggetti sottoposti ad obblighi giudiziari.

La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso 10 Avvisi Orali , 04 Divieti di Accesso alle Aree

Urbane , e un DASPO . L’Ufficio Immigrazione provvedeva effettuare 5 Espulsioni dal territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari ed inoltre venivano effettuati dalla Divisione Polizia Amministrativa e sociale il controllo di cinque attività commerciali. Infine la Polizia Stradale sottoponeva a controllo 128 veicoli identificando 181 conducenti , dove nel totale si accertavano 191 contestazioni al codice della strada , 02 veicoli confiscati, 15 veicoli scoperti e sottoposti a sequestro senza la relativa copertura assicurativa, 2 soggetti segnalati per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, e 4 per guida in stato di ebbrezza.