Migranti, al molo di Levante di Catania lo sbarco dei 47 della Sea Watch 5

- È in corso al molo di Levante del porto di Catania lo sbarco di 47 migranti giunti a bordo della nave Sea Watch 5. I migranti erano stati salvati venerdì mattina dalla nave mentre si trovavano alla deriva su un gommone. Sul posto i carabinieri, la polizia, la Protezione civile e la Croce Rossa con il personale medico per le consuete operazioni di assistenza. Dopo le operazioni, i migranti saranno trasferiti nell'hub di via Forcile di San Giuseppe La Rena.