Mafia, crescono i follower delle pagine social di Messina Denaro

Dopo la rivelazione del nome utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro sui social network, sono in centinaia adesso a seguirlo su Instagram. Il boss di Castelvetrano -arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent'anni di latitanza e morto il 25 settembre 2023 - era registrato con il nome falso di "F.Averna" e si presentava con un profilo chiuso, in cui non è possibile visualizzare i contenuti pubblicati. Poche le informazioni visibili, come per esempio l'immagine del profilo di un cagnolino con un fazzoletto blu e la scritta "medico" sotto il nome "Francesco Averna 17". L'attività, su questo fronte, sembra essere aumentata in questi giorni. Il boss seguiva 443 profili e veniva seguito a sua volta da 71 persone. Negli ultimi giorni l'account ha raggiunto 1.179 follower.