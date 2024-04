Lutto per il Modica Calcio, è morto Leonardo Regalino

Lutto nel Modica Calcio: a 75 anni si è spento Leonardo Regalino, crotonese, uno dei migliori difensori della squadra rossoblù. Regalino arrivò a Modica nella stagione 1973-74 proveniente dal Trapani. Restò in rossoblù fino alla stagione 77-78 quando passò all'Imperia dove giocò altri due anni prima di chiudere la carriera calcistica. Oltre a Modica, Trapani e Imperia, Regalino ha militato nell'Acireale e nella Massiminiana.

NELLA FOTO (da Storia del Modica Calcio di Gianluca Pierri), una formazione del Modica , stagione 1973-1974.

Da sinistra in alto: Marsella, Metallo, Regalino, Cuzzilla, Vendramini, Macrì

Da sinistra in basso: Valzoni, Di Stefano, Peluso, Varrucciu, Fontana