Incidente stradale a Ragusa, morto dopo lunga agonia il pachinese Salvatore Dugo

E' deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore Dugo, 41 anni, di Pachino, coinvolto in un incidente stradale in via Paestum, a Ragusa, due settimane fa. Dugo, a bordo della sua moto si era scontrato con una minicar riportando gravissime ferite e diversi traumi. Dopo le prime cure era stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'uomo era assistente giudiziario alla cancelleria del Tribunale di Ragusa.

I familiari hanno dato l'assenso all'espianto degli organi. I funerali si svolgeranno a Pachino martedì prossimo.