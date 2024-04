Tenta il furto con la spaccata in un ferramenta a Palermo: arrestato

La polizia di Stato la scorsa notte ha arrestato un uomo che ha cercato di compiere un furto con la spaccata nella vetrina di una ferramenta in via Principe di Belmonte a Palermo. Non appena ha i visto i poliziotti il ladro è fuggito verso via Principe di Scordia. E' stato raggiunto dagli agenti e arrestato. Nei pressi della ferramenta i poliziotti hanno trovato un masso. A essere bloccato è stato un cittadino straniero senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.