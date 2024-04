Due parcheggiatori abusivi sanzionati a Catania

Nel corso dei servizi di controllo del territorio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio moto montato, è stato inviato in Via Santa Maria La Grande a Catanai, dove un utente mediante l’applicazione YouPol aveva segnalato la presenza di un parcheggiatore abusivo in prossimità di alcuni uffici pubblici.

Giunti sul posto i poliziotti hanno verificato la presenza di un uomo, già noto per i suoi precedenti specifici, intento ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo. Per tale ragione l’uomo, un pregiudicato 50enne catanese, è stato sanzionato amministrativamente. È risultato già sottoposto al DACUR, con il quale gli era stata inibita la frequentazione di quella via ed è stato pertanto denunciato allo stato di libertà per l’inottemperanza al provvedimento.

Nel pomeriggio, in Via Dusmet, un altro parcheggiatore abusivo, un pregiudicato catanese 53enne è stato sanzionato amministrativamente dopo essere stato colto nella flagranza dell’esercizio abusivo dell’attività.

Ancora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità alla Polizia di Stato.

L'app YouPol, realizzata dalla Polizia di Stato, è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.

Realizzata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali.