Lo spettacolo coi soldi dell'Agricoltura a Siracusa, 5 consiglieri difendono Gennuso jr

"Abbiamo assistito in Piazza Santa Lucia a un evento spettacolare, un’esibizione entusiasmante e unica nel suo genere organizzata dall’associazione culturale Philotes Aion e finanziata dall’assessorato regionale all’agricoltura; il resto lo hanno fatto i siracusani rispondendo con entusiasmo e partecipazione e scendendo in piazza. Sottolineare la presenza del deputato regionale, Riccardo Gennuso, e dei consiglieri siracusani che hanno fortemente creduto nel progetto di valorizzazione del territorio rischia di svilire la manifestazione. La preoccupazione di trasformare questo evento pubblico in manifestazione elettorale non sussiste in quanto, al contrario di altri, nessuno dei presenti sul palco della manifestazione risulta direttamente impegnato nella prossima tornata elettorale, ne era in corsa per esserlo. È a tutti noto, proprio al fine di dirimere qualsiasi dubbio, che i deputati regionali in occasione della finanziaria possono promuovere e sostenere interventi e manifestazioni a favore dei territori di appartenenza ed anche in occasione della finanziaria regionale 2024, tutti i parlamentari siracusani hanno dato prova di grande attenzione verso le proprie comunità e siamo certi che non faranno mancare anche la loro partecipazione proprio a testimoniare con la loro presenza l’impegno profuso. Concludiamo nel dire che proseguiremo l’impegno iniziato in Borgata ed assunto in campagna elettorale in occasione delle amministrative 2023, prestando sempre più attenzione ai quartieri della zona alta della città e alle zone periferiche" . Il documento porta la firma di cinque consiglieri comunali. Si tratta di Cosimo Burti, Damiano Desimone, Luigi Gennuso, Leandro Marino e Ferdinando Messina