Il Siracusa si scatena nel derby con l'Akragas: nella ripresa cala il poker

Il Siracusa si congeda, almeno per il momento dal De Simone, calando un poker alla malcapitata Akragas. Gli agrigentini sono riusciti a limitare i danni soltanto nel primo tempo, finito a reti inviolate. Poi la furia degli azzurri è stata la solita, devastante. A sbloccare il risultato ci ha pensato Sarao realizzando un calcio di rigore al 54'. Poi con l'Akragas che ha cercato di limitare i danni, gli azzurri sono andati al bersaglio per altre tre volte. E' stato lo stesso Sarao con un tiro dalla distanza a battere il portiere biancoleste quattro minuti dopo avere sbloccato il risultato. Rispetto al primo tempo sembra un Siracusa rigenerato. Il terzo gol porta la firma di Mimmo Maggio. Il giocatore aveva iniziato la sua gara dalla panchina. La festa al De Simone non è ancora finita. Al 74' Arcidiacono realizza la quaterna. Gli azzurri escono tra gli applausi, Rinane l'ultima gara di campionato da giocare (Afragola in trasferta) poi si pensa ai play off.

(FOTOCRONACHE DI VALENTINO CILMI)

ERIE D - GIRONE I - 37^ GIORNATA - 28/04

Acireale - Locri 3-0

Gioiese - Trapani 1-2

La Fenice Amaranto - Sancataldese 2-0

Licata - Castrovillari 3-1

Portici - Vibonese 0-1

S. Agata - Ragusa 1-0

San Luca - Afragolese 0-1

Siracusa - Akragas 4-0

CLASSIFICA: Trapani 91 punti; Siracusa 78; Vibonese 69; Fenice Amaranto 64; S.Agata 52; Real Casalnuovo, Acireale 51; Ragusa 50;

Canicattì 45; Igea Virtus 44; Licata 43; Akragas 39; Sancataldese 37; Portici 32; San Luca 29; Locri 28; Castrovillari 17; Gioiese 8.

Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO - 38^ GIORNATA - 05/05

Afragolese - Siracusa

Akragas - Portici

Canicatti' - San Luca

Castrovillari - Gioiese

Nuova Igea Virtus - La Fenice Amaranto

Sancataldese - Acireale

Trapani - S. Agata

Vibonese - Licata