Milano, al Duomo la festa scudetto dell'Inter

È in ritardo di circa due ore la sfilata con il pullman scoperto dell'Inter per le vie di Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto.

Il corteo nerazzurro, partito intorno alle 16 da San Siro, si trova ora nella zona di corso Sempione: da lì, passando anche sotto la sede del club in viale della Liberazione, arriverà poi in Piazza Duomo, con un orario d'arrivo inizialmente previsto tra le 20 e le 21 ma che ora slitterà. Intanto sotto la terrazza da dove si affaccerà la squadra interista la piazza è già gremita di tifosi che tra bandiere e cori attendono i loro beniamini.

I tifosi dell'Inter hanno già riempito Piazza Duomo, aspettando l'arrivo dell'autobus scoperto della squadra. Sono in migliaia infatti le persone che stanno riempiendo le vie del centro, con maglie e bandiere nerazzurre ad ogni angolo, mentre il pullman scoperto della squadra è ancora in viale Caprili, poco dopo San Siro. Nella piazza transennata, poi, non mancano cori e fumogeni per celebrare il trionfo in campionato. In Galleria Vittorio Emanuele II è anche spuntato un bandierone nerazzurro con sopra le due stelle dorate, che ora alcuni tifosi stanno portando verso la piazza.

Non sono mancati anche gli sfottò verso i rivali rossoneri durante la sfilata scudetto dell'Inter. Oltre ai classici cori della curva, infatti, sono comparsi alcuni striscioni sollevati dai giocatori nerazzurri: in particolare, Dumfries ha mostrato uno striscione che lo ritraeva tenere al guinzaglio Theo Hernandez (con cui tra l'altro ha litigato nell'ultimo derby finendo entrambi espulsi) in versione cane, mentre Frattesi ha mostrato una scritta "milanista chiacchierone" come da coro della tifoseria interista.