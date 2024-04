Modica, si schianta con l'auto contro palo dell'Enel: 30enne vivo per miracolo

Un trentenne modicano miracolosamente illeso da un grave incidente stradale autonomo verificatosi nelle prime ore di domenica 28 in contrada Torre Cannata-Malvagìa. Il giovane, a bordo di una Jeep Renegade, ha perso il controllo dell'auto per cause da accertare e si è schiantato contro un palo dell'Enel abbattendolo. L'auto ha, quindi, capottato prima di fermarsi ad un centinaio di metri dal punto dell'impatto.

Il conducente è stato trasportato dal 118 in ospedale per i necessari accertamenti. Sul luogo dell'incidente la Polizia e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il palo dalla carreggiata.