Il forte vento fa staccare un pezzo di cornicione di una rivendita di pane in piazza Santa Teresa, a Modica Alta, e ferisce due coniugi che stavano assistendo alla processione di San Giorgio. La donna è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza del 118 per accertamenti. Il marito ha riportato qualche piccola contusione. L'area è stata transennata e messa in sicurezza.