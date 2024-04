Modica, festa di San Giorgio dei record: migliaia di presenze e boom di turisti

Una festa di San Giorgio caratterizzata dalla consueta passione per il co-patrono di Modica, dalla grande partecipazione popolare e dalla presenza di autorità militari e civili alle solenni sante messe che si sono svolte in Duomo la mattina e nel pomeriggio. E dopo la celebrazione pomeridiana la processione con il simulacro del santo sorretto a spalla dai portatori. Una lunghissima processione che ha sostato per un momento di preghiera davanti al Duomo di San Pietro per onorare l'altro patrono senza più i rancori leggendari di tanti anni fa. Al rientro nel Duomo di San Giorgio, intorno a mezzanotte, i fuochi d'artificio dalla collina dell'Idria e il consueto carosello di giri del simulacro tra le navate del tempio prima di sistemarlo a fianco dell'altare maggiore, Fino alla festa dell'anno prossimo, con sempre più passione e folclore.