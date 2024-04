Giovane di Francofonte ferito a colpi di pistola sulla Lentini - Carlentini

Un giovane di 22 anni, originario di Francofonte nel Siracusano, e' rimasto vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco sulla strada tra Carlentini e Lentini.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, nella serata di ieri il ragazzo era a bordo della sua macchina quando a questa si e' affiancata un'altra auto. Qualcuno avrebbe sparato, centrando il 22enne a una gamba ma sulla dinamica sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri.

La vittima e' stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, e dalle informazioni fornite dalle forze dell'ordine non vi sarebbero pericoli per la sua vita. Da verificare se l'episodio sia da collegare ad una partita di calcio tra Carlentini e Francofonte che si era disputata ieri prima della sparatoria. Una circostanza su cui, per il momento, i militari non hanno riscontri.