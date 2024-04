Nascondeva la marijuana in un mobile del bagno: denunciato a Buccheri

I Carabinieri della Stazione di Buccheri hanno denunciato un 23enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento, nascosta nel mobile del bagno all’interno della confezione di uno smartphone.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e il 23enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea.