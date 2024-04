Rubavano tubature di rame in un appartamento: due arresti a Carini

Due uomini, di 40 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Carini (Palermo) con l'accusa di furto aggravato. Gli indagati sono stati colti in flagranza di reato mentre rubavano 10 metri di tubature di rame da un'abitazione privata. Due palermitani, di 33 e 27 anni, sono invece stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Capaci per furto aggravato, minaccia e deturpamento di cose altrui. I due, lo scorso 5 febbraio, si sarebbero introdotti all'interno di un cantiere edile da dove avrebbero rubato diversi attrezzi da lavoro e imbrattato la parete di un prefabbricato utilizzato come deposito materiali.