Riaperta a Siracusa la biblioteca di Grottasanta - Mazzarrona

Da oggi torna fruibile la biblioteca di Grottasanta, alla Mazzarrona a Siracusa, interessata nei mesi scorsi da importanti lavori di ristrutturazione. Alla riapertura hanno presenziato l’assessore alla Cultura con Fabio Granata, i componenti la II Commissione consiliare, i vertici dell’assessorato alla Cultura, Cascio e Marino.

“Abbiamo restituito alla città e ai cittadini un presidio culturale importante per uno dei quartieri più popolosi. Libri, idee, progetti culturali nel cuore della Mazzarrona da oggi ridiventano realtà. Una bella giornata per la cultura cittadina”: lo dichiara l’assessore Fabio Granata.

Il presidente della II Commissione, Gianni Boscarino, ha manifestato la scelta del Consiglio di promuovere le attività delle biblioteche cittadine, ricordando come “Si tratti di luoghi in cui la comunità può ritrovarsi attorno ai libri e alle attività culturali, sopratutto quelle rivolte ai più giovani”.

La rete delle Biblioteche cittadine e l’assessorato alla Cultura hanno preannunciato una serie di attività che coinvolgeranno tutti i quartieri, da Cassibile a Belvedere passando da Ortigia, fino alla Borgata e alla Mazzarrona.

“Una attività fondamentale per processi di cittadinanza attiva fondamentali per la crescita e la consapevolezza della cittadinanza” si legge nel documento finale redatto dalla Commissione.