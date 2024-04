Pallamano, Scicli Social Club sconfitto ad Alcamo (40 a 25)

ALCAMO - SCICLI SOCIAL CLUB 40-25 (pt 16-12).

ALCAMO: Stellino, Lipari, Saitta 11, Fagone 4, Dattolo 7, Randes 8, Giacalone 2, Vaccaro 1, Caradonna, Eterno 2 Calamia 2, Esposito 3, Di Gregorio, Aurdica.

Allenatore: Benedetto Randes.

SCICLI SOCIAL CLUB: A. Occhipinti, Ballaera 2, Carbone 8, Ficili 8, Nakoue 4, Drago 3, Morelli, Iemmolo. Allenatore: Giovanni Marino.

ARBITRI: Trapani e Scavone.

Lo Scicli Social Club ha perso sul campo della capolista dopo aver combattuto quasi alla pari, nel primo tempo, con i padroni di casa, nonostante le numerose assenze. Nella ripresa un calo fatale ha condannato i gialloverdi alla sconfitta con un passivo pesante.

Adesso, in casa gialloverde si lavorerà per ritrovare le giuste motivazioni e umiltà per chiudere nel migliore modo possibile il campionato., quando mancano due giornate al termine, con due gare in casa.

Il coach Giovanni Marino al termine della gara ha dichiarato: “Prendo atto della sconfitta, ma devo fare un elogio ai ragazzi che nel primo tempo hanno dato il massimo imbrigliando il gioco della capolista. Nel secondo tempo siamo calati paurosamente, peccando di malizia ed esperienza, venendo a mancare diciamolo onestamente il fiato. Ora non ci resta che pensare alle prossime due partite, prima con il Girgenti e poi con il Beach Team Messina, cercando di dare il massimo per ottenere quattro punti”.