Floridia, ultima tappa dello 'Scrusciu' di La Vardera e Aiello in vista delle Europee

L'ultima tappa dello Scrusciu tour in vista delle Europee è stata Floridia. Un incontro con elettori e simpatizzanti per confrontarsi sui temi della nuova Europa che sono al centro del tour elettorale che il deputato regionale di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera sta compiendo assieme alla testimone di giustizia Piera Aiello, entrambi candidati al parlamento europeo con li lista di Cateno Deluca. Un viaggio in tutta l'Isola che Lavardera sta compiendo con una auto full electric. “Due giorni di incontri in provincia con amici e conoscenti. Abbiamo toccato, assieme a Piera Aiello, candidata anche lei nella stessa lista e con una storia alle spalle incredibile, i punti nevralgici e parlato con i cittadini. - ha spiegato il deputato all'Ars - . Da Palazzolo Acreide, passando per Noto, Marzamemi, Sortino Solarino fino a Floridia per parlare di temi, problemi e di come l’Europa potrebbe risollevare una provincia che ad oggi sembra essere abbandonata a se stessa. E stato un giro per far respirare aria di Libertà nei vari territori ”.

"Questi giorni di campagna elettorale nell'entroterra siciliano, nelle province di Enna e Siracusa – ha concluso Piera Aiello- sono stati meravigliosi a prescindere dalla fatica che c'è per portare avanti la campagna elettorale e anche in quanto persona sotto scorta non è facile, mi sono trovata in famiglia. Abbiamo incontrato persone splendide, soprattutto i tantissimi giovani che si sono avvicinati a noi, una generazione che vede in noi qualcosa di buono non solo per le Europee ma anche a livello nazionale e regionale".