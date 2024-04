Schianto fatale in Calabria, muore la 53enne Francesca Stornello di Scicli

E' morta all'ospedale Annunziata di Cosenza Francesca Stornello, 53 anni compiuti da poco, originaria di Scicli, ferita gravemente in un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, domenica, sulla statale 106, a Villapiana, nel Cosentino. Sposata e mamma di tre figli, la donna era apparsa subito in gravi condizioni. L'incidente ha fatto registrare otto feriti, fra cui il marito della donna, imprenditore sciclitano conosciuto anche a Modica nel mondo dell’ortofrutta. Tre le auto coinvolte: una Skoda, una Opel Insignia e la Audi Q5 bianca a bordo della quale viaggiava proprio Francesca Stornello con il marito. Per cause in corso di accertamento le tre auto si sono scontrate in una tragica carambola. Francesca Stornello, apparsa subito gravissima, è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Cosenza dove oggi intorno alle 14 ha cessato di vivere. Aveva compiuto 53 anni appena sei giorni fa. Con il marito era andata a trovare uno dei figli a Cosenza e stava facendo ritorno a Scicli dove la famiglia è molto conosciuta.